"المواصفات" تتيح التقديم على رخصة نشاط "الفحص الدوري" للمركبات

أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمواصفات السعودية وائل الذياب، الذي أشار إلى أن هذا القرار جاء استنادًا إلى تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.