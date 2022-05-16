"المواصفات " تُتيح فرصة الحصول على رخصة نشاط الفحص الفني الدوري للمركبات

وأفاد بأنه يشترط على طالب الترخيص أن يكون شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، على أن يتم تقديم مشروع عقد تأسيس شركة الفحص الفني الدوري ونظامها الأساسي، إضافة لتقديم ما يثبت تمتع المنشأة المتقدمة بالقدرة المالية على توفير خدمة الفحص الفني الدوري وتشغيل المواقع المقترحة مع تقديم ما يثبت الخبرة والقدرة الفنية أو إمكانية الحصول عليها، وغيرها من الاشتراطات التي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي (https://url.saso.gov.sa/bm91jepy).