"المواصفات" تُشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

شاركت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في فعاليات معرض "اليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار "سلامة الإنسان بناء ونماء"، الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني برعاية أمير منطقة الرياض، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ويهدف المعرض إلى توضيح طرق وأساليب ‏وكيفية تطبيق إجراءات السلامة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتتضمن مشاركة المواصفات السعودية في المعرض جناحًا توعويًا يتضمن معلومات عن الأمان والسلامة، ونتائج تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية في الوقاية من المخاطر والحرائق، إضافة إلى رسائل متنوعة في السلامة وكيفية تطبيقها ومخاطر تجاهلها على الفرد والمجتمع.

وتأتي مشاركة المواصفات السعودية في المعرض بوصفها شريكًا مهمًّا للمديرية العامة للدفاع المدني، وإيمانًا منها بدورها التوعوي في مثل تلك الفعاليات وانطلاقًا من التعاون المثمر بين الجهتين، وتعزيزًا لدورها في ترسيخ الجودة والسلامة خصوصًا بما يتعلق بالسلامة وحماية المستهلك بالمملكة.