المواطنة المسؤولة.. "تعليم الرياض" توجّه بالمشاركة في جائزة الأميرة صيتة

ويُشترط أن يتقدم المرشح بمبادرة واحدة أو عمل تطوعي واحد أو أكثر سبق تنفيذه، وأن تكون أفكار المبادرات المقدمة ذات قيمة ثرية ومضافة للعمل الاجتماعي، وأن تكون المبادرات المقدمة ذات أهداف واضحة وواقعية محددة، وأن تكون المبادرات أصيلة وإبداعية وذات فائدة محققة على أرض الواقع، وأن تكون خطط تنفيذ المبادرات واضحة وسلسة، كما يشترط إرفاق الشواهد والأدلة فيما يخص المبادرات والأعمال التطوعية.