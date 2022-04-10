المواطنة المسؤولة.. "تعليم الرياض" توجّه بالمشاركة في جائزة الأميرة صيتة

وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض طلاب وطالبات المدارس الحكومية والأهلية كافة، بالمشاركة في جائزة (المواطنة المسؤولة)، إحدى الجوائز المقدمة من جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، والخاصة بالمبدعين من النشء من ٧ أعوام حتى ١٨ عاماً.
وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أنه تم تخصيص درع تكريمية لست مدارس التي يحصل طلابها على المراكز الأولى في التصفيات النهائية للجائزة على مستوى المملكة.
وتعد جائزة (المواطنة المسؤولة) جائزة وطنية سنوية تتبناها وترعاها مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، التي تعنى باكتشاف وتكريم النشء من ٧ - ١٨ عاماً من الطلبة المبدعين من الجنسين في مراحل التعليم المختلفة بهدف غرس وترسيخ وتعزيز قيم العمل الاجتماعي والإنساني والمسؤولية المجتمعية ودعم المواطنة الصالحة والتناغم مع مستهدفات الوطن وتوجهاته.
ويُشترط أن يتقدم المرشح بمبادرة واحدة أو عمل تطوعي واحد أو أكثر سبق تنفيذه، وأن تكون أفكار المبادرات المقدمة ذات قيمة ثرية ومضافة للعمل الاجتماعي، وأن تكون المبادرات المقدمة ذات أهداف واضحة وواقعية محددة، وأن تكون المبادرات أصيلة وإبداعية وذات فائدة محققة على أرض الواقع، وأن تكون خطط تنفيذ المبادرات واضحة وسلسة، كما يشترط إرفاق الشواهد والأدلة فيما يخص المبادرات والأعمال التطوعية.