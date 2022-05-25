الموانئ السعودية تسجل ارتفاعًا في حجم البضائع المناولة بنسبة 24.28%

حققت الموانئ السعودية خلال شهر أبريل لعام 2022م ارتفاعًا في حجم البضائع المناولة بنسبة 24.28% بإجمالي وصل 20.467.760 طنًّا، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق التي بلغ فيها إجمالي أطنان البضائع المناولة 16.469.432 طنًّا؛ وذلك على إثر الارتفاعات التي شهدتها البضائع العامة بنسبة 30.42% وإجمالي 846.912 طنًّا، والبضائع السائبة الصلبة بنسبة 0.04% وإجمالي 4.197.607 أطنان، والبضائع السائبة السائلة بنسبة 33.35% وإجمالي 15.239.870 طنًّا، تزامنًا مع خطط التطوير التي توليها "موانئ" أهمية كبرى بتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للعملاء المحليين والدوليين، وتحقيق نقلة نوعية في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجستية بالمملكة.