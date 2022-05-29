الموانئ السعودية في الصدارة.. المملكة تحصد ثمار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

وتهدف الاستراتيجية إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، حيث تسهم الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن المملكة من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها؛ من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية؛ بوصفه المحور الرئيس في برامج رؤية المملكة 2030، والقطاع الحيوي الممكِّن للقطاعات الاقتصادية، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة.