الموانئ السعودية.. هنا بوابة التجارة والتنمية لقارات العالم

وتهدف الاستراتيجية إلى وضع المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية؛ وذلك من خلال إنشاء منصات ومناطق لوجستية عالمية، وكذلك تطوير البنية التحتية للموانئ، وتوسيع طاقتها الاستيعابية، ورفع كفاءتها التشغيلية، إضافة إلى زيادة إسهام قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني إلى 10% عوضًا عن 6% حاليًا، وتستهدف تحقيق عدة مستهدفات أبرزها أن تكون المملكة في قائمة الدول العشر الأولى عالميًّا في مؤشر الأداء اللوجستي، وكذلك التقدم في مؤشر التجارة عبر الحدود؛ لتصبح من ضمن الدول الـ35 الأولى عالميًّا، وأن تكون من ضمن أفضل 6 دول عالميًّا في مؤشر جودة الطرق، مع الحفاظ على ريادتها عالميًّا في ترابط شبكة الطرق، وشحن أكثر من 4.5 ملايين طن جوًّا سنويًّا، إضافة إلى زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية.