"الموانئ" تسجلُ ارتفاعًا قياسيًا في إجمالي أطنان البضائع المناولة بنسبة 7.18 % خلال الربع الأول

حقَّقت موانئ السعودية خلال الربع الأول للعام 2022م، ارتفاعًا قياسيًا في إجمالي أطنان البضائع المناولة، بنسبة زيادة بلغت 7.18 %، بواقع 74,014,217 طنًا، كما سجلت ارتفاعًا في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة زيادة بلغت 5.91 %، بعدد 1,371,164 حاوية قياسية، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام الماضي، مما يؤكد كفاءة الخدمات اللوجستية التي تتميز بها الموانئ السعودية.