"الموانئ" تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في حجم البضائع المناولة نسبته 23.70%

من جهته بلغ إجمالي حجم البضائع المناولة 21.041.021 طنًّا بزيادة تصل نسبتها إلى 23.70%؛ حيث شهدت البضائع العامة زيادة ملحوظة نسبتها 21.86% لتصل إلى 810.244 طنًّا، وارتفع حجم البضائع الصلبة بنسبة 2.46% بإجمالي 4.166.749 طنًّا، كما زادت البضائع السائلة بنسبة بلغت 30.74%، مسجلة 15.869.634 طنًّا عن مثيلتها في مايو 2021م؛ وذلك نتيجة تنظيم عمليات إجراءات تدفق الشاحنات من وإلى الموانئ السعودية، وما توليه الهيئة من أهمية لتمكين مختلف القطاعات الحيوية والصناعات الوطنية في المملكة.