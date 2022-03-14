الموجة الباردة تتهيّأ غداً.. و"العصيمي" يكشف ذروتها وموعد عودة الدفء

يُذكر ان المركز الوطني للأرصاد توقع -بمشيئة الله- استمرار التقلبات الجوية اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، مبيناً أن الحالة ستكون مصحوبة برياحٍ نشطة وأتربة مثارة مع انخفاضٍ في درجات الحرارة تصل إلى ما دون الصفر المئوي مع ارتفاع الأمواج، وأكد أنه سيعلن مزيداً من التفاصيل في تقريرٍ خاص اليوم، إن شاء الله.