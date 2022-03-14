الموجة الباردة تتهيّأ غداً.. و"العصيمي" يكشف ذروتها وموعد عودة الدفء

توقّع خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي؛ أن تبدأ غداً الثلاثاء مقدمات الموجة الباردة، بإذن الله، مع رياح شمالية نشطة مثيرة للغبار في المناطق المكشوفة.
وأوضح "العصيمي"؛ أن الغبار خفيف بشكل عام، لكن قد يكون أكثر كثافة في الشرقية والربع الخالي وجنوب الرياض.
ولفت في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إلى أن ذروة الموجة الباردة الأربعاء والخميس، وتعود الأجواء الدافئة اعتباراً من السبت والأسبوع المقبل.
يُذكر ان المركز الوطني للأرصاد توقع -بمشيئة الله- استمرار التقلبات الجوية اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، مبيناً أن الحالة ستكون مصحوبة برياحٍ نشطة وأتربة مثارة مع انخفاضٍ في درجات الحرارة تصل إلى ما دون الصفر المئوي مع ارتفاع الأمواج، وأكد أنه سيعلن مزيداً من التفاصيل في تقريرٍ خاص اليوم، إن شاء الله.