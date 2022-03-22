"المودة" تطلق حملة دعمكم اكتفاء في رمضان لدعم 7 آلاف أسرة

أطلقت جمعية المودة الحملة الرمضانية لعام 1443هـ بعنوان "دعمكم اكتفاء" والتي تستهدف دعم 1000 أرملة ومطلقة من خلال التمكين الحرفي والمهني.
وتهدف الحملة إلى توزيع 5,000 سلة رمضانية عبر البطاقة الرقمية، وتقديم الجلسات الاستشارية والعلاجية للأطفال المصابين بالاضطرابات النمائية لنحو 1,000 طفل خلال شهر رمضان المبارك.
ونوه المدير العام لجمعية المودة محمد آل رضي بأن الجمعية تولي الجانب الإغاثي اهتمامًا كبيرًا لتلبية احتياجات الأسر الأشد حاجة من خلال ثلاثة مسارات رئيسة لهذا العام لتوفير الغذاء والسلال الرمضانية، وتمكين الأرامل والمطلقات حرفيًا ومهنيًا عبر برامج منتهية بالتوظيف أو مشروعات متناهية الصغر تحقق لهم الاكتفاء، بالإضافة إلى تقديم الجلسات إرشادية وعلاجية للأطفال الذين يعانون بسبب الاضطرابات النمائية.
وأوضح أل رضي أن الجمعية اتخذت خطوة مبتكرة من خلال توزيع الإغاثات العينية عبر البطائق الرقمية لتسهيل تقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر ولتمكن كل أسرة من شراء المنتجات المناسبة لها.
وأضاف آل رضي أن الجمعية قامت بتمكين 15,464 ألف سيدة من خلال أكاديمية حياة لتمكين المرأة منذ تأسيسها. وتُعني أكاديمية الحياة لتمكين المرأة إلى تدريب وتمكين الأرامل والمطلقات واليتيمات والمستفيدات من الضمان الاجتماعي والأسر المتعففة بمنطقة مكة المكرمة، وتسعى الأكاديمية لتمكين 1,000 سيدة من خلال حملة "دعمكم اكتفاء" وتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج عبر بناء المهارات اللازمة.
وأوضح آل رضي أن عيادة قرة عين المختصة في علاج اضطرابات الطفولة تقوم بعلاج وتعديل سلوك الأطفال وأسرهم. وقامت الجمعية بتقديم خدماتها عبر العيادة لـ 1,539 طفلاً، ومن خلال حملة "دعمكم اكتفاء" تستهدف الجمعية إلى تقديم الجلسات الإرشادية والعلاجية إلى 1,000 طفل يعانون بسبب الاضطرابات النمائية.
وأشار آل رضي إلى أن قيمة السهم للتمكين الحرفي للأرامل والمطلقات يبلغ 750 ريالاً، وقيمة سهم السلة الرمضانية 250 ريالاً ويبلغ قيمة السهم لعلاج الأطفال الذين يعانون بسبب اضطرابات النمائية 2200 ريال. كما أوضح آل رضي أن المساهمة بالحملة متاحة عبر متجر بيت الأسرة الإلكتروني، وقد أتاحت الجمعية كل قنوات الدفع لتسهيل العملية على المتبرعين.
وختم أنه وخلال العام 2021 تمكنت الجمعية من إغاثة 12,662 فردًا، من خلال توزيع 2,535 سلة غذائية, 826 بطاقة رقمية و37 جهاز تكييف للأسر المحتاجة. وفي مواجهة كورونا تمكنت الجمعية خلال العام 2020 من تقديم المساعدات والإغاثات إلى 29,684 مستفيدًا بأثر مباشر، وتم توزيع عدد 13,102 سلة غذائية للأسر الأشد حاجة خلال وقت كان يشهد العالم تداعيات الجائحة في كل مكان.