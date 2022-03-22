"المودة" تطلق حملة دعمكم اكتفاء في رمضان لدعم 7 آلاف أسرة

وختم أنه وخلال العام 2021 تمكنت الجمعية من إغاثة 12,662 فردًا، من خلال توزيع 2,535 سلة غذائية, 826 بطاقة رقمية و37 جهاز تكييف للأسر المحتاجة. وفي مواجهة كورونا تمكنت الجمعية خلال العام 2020 من تقديم المساعدات والإغاثات إلى 29,684 مستفيدًا بأثر مباشر، وتم توزيع عدد 13,102 سلة غذائية للأسر الأشد حاجة خلال وقت كان يشهد العالم تداعيات الجائحة في كل مكان.