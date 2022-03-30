"الموسوي" الفائز بجائزة فيصل العالمية لـ"سبق": كتابة السيرة ليست بريئة

ولفت في تصريح صحفي لـ"سبق" على هامش حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية للعام الحالي 2022 الذي أُقيم أمس الثلاثاء برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى أهمية موضوع الجائزة، وهو التخصص في الأدب العربي المكتوب باللغة الإنجليزية، وقال: "يُعدُّ مهمًّا جدًّا في الوقت الحاضر؛ لأننا نتحاور الآن في مجال آخر، هو عولمة الثقافة، وهي تطرح الشيء المضاد أيضًا، بمعنى كيف لنا أن نؤكد هويتنا العربية في داخل الثقافات العالمية، وهذا لا يتأكد إلا من خلال الآداب؛ ولهذا فالكتابة عن هذه الآداب وفي ضوء العلاقة بالنظريات الفكرية الحديثة، وقدرة هذه الآداب على التماهي مع الآداب العالمية، والدخول في حيثيات هذه الثقافات، ستكون الرافد المهم في تغذية الثقافة العربية من جانب، وتغذية الثقافات العالمية من جانب آخر".