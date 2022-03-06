"المياه الوطنية": بإمكان العملاء بـ"بقعاء حائل" تحديث بياناتهم عبر مركز تقديم الخدمة

أوضحت شركة المياه الوطنية أنه بإمكان جميع العملاء في محافظة بقعاء بمنطقة حائل، تحديث بياناتهم من خلال تقديم المستندات الرسمية -ومن ضمنها الصك المتوفر لديهم حاليًا- إلى مركز تقديم الخدمة في المحافظة.

وبيّنت الشركة أهمية تحديث البيانات؛ لضمان تقديم أفضل خدمة للعملاء، بالإضافة إلى عدم تراكم المديونيات.

وأكدت تطبيقها للإجراءات المنصوص عليها في دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الصادر من منظم المياه.

وأشارت إلى أنها تُشعر كل عميل لم يحدّث بياناته بضرورة تحديثها، من خلال وضع ملصقات على العدادات قبل 30 يومًا من موعد الفصل؛ امتثالًا لدليل الخدمة الصادر من منظم المياه.

ودعت الشركة عملاءها في محافظة بقعاء ممن لم يُحدّثوا بياناتهم إلى المسارعة في التحديث؛ مشيرة إلى أن أكثر من 560 عميلًا استجابوا مباشرة للإشعارات التي وضعتها، وقدموا المستندات الرسمية لعقاراتهم وتحديث بياناتهم.

يشار إلى أن عددًا من سكان محافظة بقعاء (90 كم شرق حائل)، أبدوا استياءهم وتذمرهم من مكتب شركة المياه بالمحافظة؛ بسبب إغلاق عدادات المياه لعدد من المنازل؛ بحجة عدم تحديث الصكوك القديمة لمنازلهم، وتحويلها إلى صكوك إلكترونية رغم توقف خدمة تحديث الصكوك حاليًا في المحافظة حسب شكواهم لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" مساء أمس السبت.