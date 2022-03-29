المياه الوطنية: ترسية مشروع تنفيذ خط ناقل للمياه لتعزيز منظومة التوزيع في مكة

وأكدت أن المشروع يأتي ضمن الأهداف والخطط المجدولة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه، ورفع كفاءة الخدمات المائية في مكة المكرمة، وتطويرها وفق أعلى المعايير، لتلبية الطلب المتزايد عليها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، تأكيدًا على ما وصلت إليه مستويات تنفيذ المشاريع المائية في المملكة ضمن أعلى المعايير استجابة لمسيرة التنمية الشاملة وفق رؤية القيادة الرشيدة.