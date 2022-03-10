"المياه الوطنية" تزود "مدن" بأكثر من 14 مليون م3 من مياه الشرب

تأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة من الجانبين لتعزيز الاستدامة المائية في المدن الصناعية القائمة وهي: المدينة الصناعية الأولى بمكة المكرمة، والمدينة الصناعية بالمدينة المنورة، والواعدة وهي: المدينة الصناعية الثالثة بالرياض، والمدينة الصناعية بجازان، والمدينة الصناعية بنجران، وواحة مدن بالأحساء، والمدينة الصناعية بحائل، والمدينة الصناعية بالباحة، والمدينة الصناعية الأولى بعسير، وذلك بما يتوافق مع إستراتيجية تمكين الصناعة، ومستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحقيق السلامة البيئية، وتعظيم الاستفادة منها.