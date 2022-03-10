"المياه الوطنية" تزود "مدن" بأكثر من 14 مليون م3 من مياه الشرب

أبرمت شركة المياه الوطنية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" اليوم اتفاقية لتوريد وبيع مياه الشرب في عدد من المدن الصناعية القائمة والواعدة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
تأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة من الجانبين لتعزيز الاستدامة المائية في المدن الصناعية القائمة وهي: المدينة الصناعية الأولى بمكة المكرمة، والمدينة الصناعية بالمدينة المنورة، والواعدة وهي: المدينة الصناعية الثالثة بالرياض، والمدينة الصناعية بجازان، والمدينة الصناعية بنجران، وواحة مدن بالأحساء، والمدينة الصناعية بحائل، والمدينة الصناعية بالباحة، والمدينة الصناعية الأولى بعسير، وذلك بما يتوافق مع إستراتيجية تمكين الصناعة، ومستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحقيق السلامة البيئية، وتعظيم الاستفادة منها.
وجرى توقيع الاتفاقية بالمركز الرئيس لشركة المياه الوطنية، ومثّل الشركة الرئيس التنفيذي المكلف نمر بن محمد الشبل، فيما وقع عن "مدن" الرئيس التنفيذي خالد بن محمد السالم.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية: "ستسهم هذه الاتفاقية التي تدعمها الشركة في رفع المحتوى المحلي الصناعي بالمملكة، من خلال توفير أكثر من 14 مليون متر مكعب من مياه الشرب لقطاع الأعمال في المناطق الصناعية في عدد من المدن خلال مدة الاتفاقية، وذلك من خلال تزويد المدن الصناعية المتفق عليها بـ 7900 م3 يوميًا من المياه".
وأوضح الشبل أن الشركة تنفذ العديد من المبادرات التي تسهم في جذب الاستثمار، سواء في قطاعها الأساسي وهو صناعة المياه، أو من خلال شركائها الذين تعد "مدن" أحدهم، لجذب رساميل المدينة الصناعية الحالية أو المستقبلية، وفقاً لمستهدفات ورؤية المملكة 2030.
وبيّن أن الاتفاقية تنصّ على أن تلتزم الشركة بتزويد المدن الصناعية التسع بأكثر من 2.9 مليون متر مكعب من مياه الشُرب في السنة الوحدة، والإشراف عليها حسب الكميات المحددة في الإطار الزمني للاتفاقية.
وأردف الشبل قائلاً: "إن خدمات مياه الشرب في المشروع ستخدم أكثر من 9 مدن صناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية"، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستضمن توريد الشركة كميات مياه الشرب المتفق عليها إلى نقاط الربط عند حدود المدن الصناعية القائمة والواعدة، وذلك عند اكتمال المشاريع والأعمال اللازمة لتنفيذ منظومة المياه التي يتم تحديدها من قبل المختصين في الهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومناطق التقنية حسب السياسات والأنظمة المتبعة لديهم.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ"مدن" المهندس خالد بن محمد السالم: "إن الاتفاقية الموقعة بين شركة المياه الوطنية ومدن تأتي في إطار التكامل مع القطاع الخاص، بهدف تمكين الصناعة، والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وتحديث الخدمات والمرافق الأساسية بالمدن الصناعية، وفقًا للمبادرات المُسندة إلى "مدن" لتنفيذها ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية، والخدمات اللوجستية "ندلب" اتساقًا مع رؤية السعودية 2030".
وأوضح السالم أنه بموجب هذه الاتفاقية سوف يتم ضخ كميات من مياه الشرب تصل إلى 7,900 م³ يوميًا بحسب المعايير والمواصفات الواردة في هذا الشأن من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مع إمكانية زيادة كميات المياه حسب نمو المدينة الصناعية مستقبلاً، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الجهتين، لضمان استدامة إمدادات المياه للمدن الصناعية.
وأشار إلى أن "مدن" تعمل وفق خطة عمل متكاملة تستهدف تطوير خدمات ومرافق المياه داخل المدن الصناعية، وذلك بتشغيل محطات جديدة لمياه الشرب والضخ ومعالجة الصرف الصحي، حيث يبلغ حاليًا عدد محطات مياه الشرب 27 محطة، إضافة إلى 11 محطة معالجة صرف صحي، ويصل إجمالي كمية مياه الشرب المنتجة 40.469.276م3، وإجمالي مياه الصرف المنتجة 27.864.926م3، فيما يبلغ إجمالي المياه المعالجة 26.371,632 م3.
الجدير بالذكر أن "مدن" تهتم منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم قائمتها أكثر من 4 آلاف مصنع، بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.