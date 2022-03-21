"المياه الوطنية" تستعرض تقنياتها الذكية في خدمة ضيوف الرحمن

شهد جناح شركة المياه الوطنية المشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة تحت عنوان "التحول نحو الابتكار" والذي انطلقت فعاليات برعاية وحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، إقبال عدد من الزوار للاطلاع على أعمال وخدمات الشركة المقدمة للعملاء وضيوف الرحمن.
وقدم الجناح نبذة تعريفية عن التقنيات الذكية التي تستخدمها الشركة في إدارة منظوماتها المائية والتي تمكن من إدارة وتشغيل شبكات المياه بالمشاعر المقدسة من خلال غرفة المراقبة والتحكم بمشعر منى (نظام اسكادا) حيث يتم مراقبة شبكات المياه والعمليات التشغيلية، ومعرفة حالة الضخ ووفرة المياه في خزانات المياه التشغيلية والاستراتيجية بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى المساعدة على التنبؤ لحالات الطوارئ بشكل استباقي قبل حدوثها لا سمح الله.
كما استعرضت الشركة أمام الزوار الأعمال التي تتبع في اختبار جودة وسلامة المياه، حيث يتم إجراء الفحوص المخبرية من خلال مختبراتها المجهزة بأعلى المواصفات والمقاييس وذلك لضمان سلامة المياه المقدمة لضيوف الرحمن في موسم الحج.
يُذكر أن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة تشارك به 150 جهة حكومية وخاصة وتسعى وزارة الحج والعمرة من خلاله إلى تسليط الضوء على المشروعات المستقبلية المتعلقة بالحج والعمرة للخروج بتوصيات تخدم قطاع الحج والعمرة في التحول نحو الابتكار، التي تتماشى مع مستهدفات الرؤية السعودية 2030.