"المياه الوطنية" تستعرض تقنياتها الذكية في خدمة ضيوف الرحمن

وقدم الجناح نبذة تعريفية عن التقنيات الذكية التي تستخدمها الشركة في إدارة منظوماتها المائية والتي تمكن من إدارة وتشغيل شبكات المياه بالمشاعر المقدسة من خلال غرفة المراقبة والتحكم بمشعر منى (نظام اسكادا) حيث يتم مراقبة شبكات المياه والعمليات التشغيلية، ومعرفة حالة الضخ ووفرة المياه في خزانات المياه التشغيلية والاستراتيجية بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى المساعدة على التنبؤ لحالات الطوارئ بشكل استباقي قبل حدوثها لا سمح الله.