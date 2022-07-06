"المياه الوطنية" تعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم الحج بالمدينة

وأوضح أن متوسط ساعات الضخ اليومي المستمر للمياه خلال الموسم الأول بالمدينة المنوّرة كانت على مدار اليوم لتلبية احتياجات المستفيدين ولم يتم - بفضل الله - تسجيل أي حالة انقطاع للمياه في المسجد النبوي الشريف، والمنطقة المركزية، والمواقع الدينية خلال فترة الموسم الأول.