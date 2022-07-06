"المياه الوطنية" تعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم الحج بالمدينة

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشمالي الغربي بمنطقة المدينة المنوّرة، نجاح منظومتها التشغيلية للموسم الأول لحج 1443 هـ في المدينة المنوّرة.
وقال رئيس القطاع الشمالي الغربي المهندس بندر بن حمود العتيق؛ إن تلك النجاحات جاءت امتداداً للخدمات كافة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين، في موسم الحج من كل عام.
وأضاف العتيق؛ أنه استمراراً لمسيرة الإنجازات لشركة المياه الوطنية بالقطاع الشمالي الغربي نجحت الشركة في تطبيق خطتها التشغيلية للموسم الأول لحج عام 1443هـ.
وبيَّن المهندس العتيق؛ أن كمية المياه الموزعة خلال فترة الموسم الأول لحج عام 1443هـ بلغت 13 مليون (م3)، بزيادة بلغت 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت كمية المياه المعالجة ثلاثياً 5.9 مليون (م3) بزيادة بلغت 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أن متوسط ساعات الضخ اليومي المستمر للمياه خلال الموسم الأول بالمدينة المنوّرة كانت على مدار اليوم لتلبية احتياجات المستفيدين ولم يتم - بفضل الله - تسجيل أي حالة انقطاع للمياه في المسجد النبوي الشريف، والمنطقة المركزية، والمواقع الدينية خلال فترة الموسم الأول.
وثمَّن رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية الدعم المتواصل من أمير منطقة المدينة المنوّرة، ونائبه، واهتمام ومتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، وحرصهم على توفير خدمات مياه مستدامة ذات جودة عالية، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وزوّار المسجد النبوي الشريف.