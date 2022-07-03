"المياه الوطنية" تقدم خدماتها لضيوف الرحمن عبر منظومة تقنية متكاملة بالمشاعر المقدسة

كشفت شركة المياه الوطنية عن حزمة من الأنظمة الإلكترونية التي تستخدمها في أعمالها ضمن خططها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1443هـ لإدارة ومتابعة منظومة المياه في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن.
وأوضحت الشركة أن هذه الحزمة الإلكترونية تشمل تطبيق "تروية" الذي يتيح للحجيج معرفة مواقع مجمعات دورات المياه وتقديم البلاغات ومتابعتها، وغيرها من الخدمات المقدمة بـ 7 لغات مختلفة، بالإضافة إلى جاهزيتها لتقديم الخدمات عن طريق الرقم الموحد (8004411110) .
كما يتيح التطبيق لضيوف الرحمن معرفة خريطة المشاعر المقدسة والنقاط الرسمية لتوزيع عبوات مياه زمزم المباركة، بالإضافة إلى الاستفادة من قنوات التواصل مع عددٍ من الجهات التي تُعنى بخدمة الحاج داخل المشاعر المقدسة.
كما تشمل المنظومة حزمة من التطبيقات المساندة لفرق العمل منها على سبيل المثال نظام الفرق الميدانية الذي يقوم بإسناد البلاغات إلى الفرق الميدانية بشكل آلي ومن دون تدخل بشري ومن ثم معالجة البلاغات عن طريق الأجهزة الكفية.
كما تعتمد الشركة على نظام اسكادا في مراقبة شبكات المياه في المشاعر المقدسة عبر حساسات إلكترونية موزعة في الشبكات والتحكم فيها وإدارتها عن بعد, إضافة إلى أجهزة مراقبة جودة المياه التي ترسل النتائج بشكل آلي إلى نظام المختبرات.
وترتبط جميع هذه الأنظمة بغرفة المراقبة والتحكم لخدمات المياه بالمشاعر المقدسة والتي تعمل على مدار الساعة على مراقبة وإدارة الوضع التشغيلي من خلال البيانات اللحظية في منظومة التحكم ولوحات مؤشرات الأداء، ويعمل على إدارة هذه المنظومة التقنية كوادر وطنية مدربة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.