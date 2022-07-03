"المياه الوطنية" تقدم خدماتها لضيوف الرحمن عبر منظومة تقنية متكاملة بالمشاعر المقدسة

كما تشمل المنظومة حزمة من التطبيقات المساندة لفرق العمل منها على سبيل المثال نظام الفرق الميدانية الذي يقوم بإسناد البلاغات إلى الفرق الميدانية بشكل آلي ومن دون تدخل بشري ومن ثم معالجة البلاغات عن طريق الأجهزة الكفية.