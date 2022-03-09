"المياه الوطنية" رداً على شكوى مواطن من الفواتير: لا مديونية على العقار

أوضحت شركة المياه الوطنية أنها قامت بالتحقيق في شكوى أحد العملاء مع الفواتير، مشيرة إلى أنه تم التحقق من بيانات العميل في النظام الخاص بالشركة، وتبين عدم وجود مديونية أو مستحقات مالية على العقار المذكور بالشكوى.