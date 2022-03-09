"المياه الوطنية" رداً على شكوى مواطن من الفواتير: لا مديونية على العقار

أوضحت شركة المياه الوطنية أنها قامت بالتحقيق في شكوى أحد العملاء مع الفواتير، مشيرة إلى أنه تم التحقق من بيانات العميل في النظام الخاص بالشركة، وتبين عدم وجود مديونية أو مستحقات مالية على العقار المذكور بالشكوى.
وجاء رد الشركة بعد خبر "سبق"، بعنوان "معاناة مواطن من فواتير شركة المياه الوطنية"، مقدمة شكرها للصحيفة على اهتمامها بطرح القضايا التي تهم المواطن وهو ما يدعم رؤية الشركة لتحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.
وأكّدت الشركة، ترحيبها باستقبال أي مقترحات أو استفسارات أو شكاوى من العملاء عن طريق منصاتها الرسمية أو الفرع الإلكتروني للشركة أو الاتصال على أرقام الخدمة وزيارة فروع خدمة العملاء.