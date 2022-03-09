"المياه الوطنية" عن تسرُّب "فرج جدة": الفرق الفنية باشرت وتمّت معالجته

أوضحت شركة المياه الوطنية أن الفرق الفنية باشرت موقع التسرُّب في "فرج جدة" وتمّت معالجة الوضع.
وأضافت الشركة في ردها على الخبر المنشور بعنوان تسرُّب يعود لـ("فرج جدة".. اتهام بين الأمانة والمياه وخطاب للمحافظ يكشف!)، نود أن نوضح للسادة العملاء أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم، مفيدة بأنه تم الوقوف على الموقع ومعالجة الوضع.
وقال رد الشركة لـ"سبق": نود في البداية أن نشكر لصحيفة "سبق"، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.
وتابعت، أنها تقوم باستقبال البلاغات من جميع القنوات الرسمية ومباشرتها في حينه.