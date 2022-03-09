"المياه الوطنية" عن تسرُّب "فرج جدة": الفرق الفنية باشرت وتمّت معالجته

وقال رد الشركة لـ"سبق": نود في البداية أن نشكر لصحيفة "سبق"، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.