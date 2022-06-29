"المياه الوطنية": مخطط الواحة بجدة ضمن المشاريع المدرجة للتنفيذ

وثمّنت الشركة جهود "سبق" وحرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تُسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.