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"المياه الوطنية": مخطط الواحة بجدة ضمن المشاريع المدرجة للتنفيذ

قالت: نعمل جاهدين على خدمة عملائنا والأخذ بملاحظاتهم لتحسين الأداء
"المياه الوطنية": مخطط الواحة بجدة ضمن المشاريع المدرجة للتنفيذ
سبق
سبق

أكدت شركة المياه الوطنية، أن مخطط الواحة بجدة، ضمن المشاريع المدرجة للتنفيذ حسب المخطط الاستراتيجي العام وحسب الأولوية بما يواكب رؤية المملكة 2030.

وأضافت الشركة تفاعلًا مع خبر "سبق" بعنوان "أمانة جدة: (الواحة) من الأحياء غير المخدومة بشبكة الصرف وتم إسناده لشركة المياه الوطنية"، أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وثمّنت الشركة جهود "سبق" وحرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تُسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.

وتابعت: نقوم باستقبال البلاغات من جميع القنوات الرسمية ومباشرتها في حينها.

رؤية المملكة 2030
شركة المياه الوطنية
مخطط الواحة بجدة

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