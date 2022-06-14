"المياه" تدعم كفاءتها التشغيلية في موسم حج 1443 بـ 26 مشروعاً

وأفاد "الشبل" أن الخطط التشغيلية لعمليات التوزيع اليومية لمياه الشرب ستضمن الضخ المستمر لمياه الشرب على مدار الساعة في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام والمنطقة المركزية بمكة المكرمة، بمتوسط كميات توزيع (750) ألف متر مكعب من المياه يومياً، من خلال بنية تحتية تتضمن شبكة بأطوال تقارب (9000) كيلو متر طولي، إضافة إلى تجهيز (25) مركزاً للصيانة في المشاعر المقدسة للتعامل مع أي بلاغات أو حالات تتطلب أعمال الصيانة وتنفيذها بشكل فوري، ومختبراً مركزياً تم تنفيذه وتشغيله في مكة المكرمة ومختبرين في كل من منى وعرفات، ومختبرين متنقلين لمتابعة جودة المياه وعمل الاختبارات المعملية اللازمة بشكل لحظي.