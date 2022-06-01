المياه: ترسية عقد جديد للشبكات في أحد رفيدة بتكلفة 33 مليون ريال

كشفت شركة المياه الوطنية، عن ترسية عقد مشروع جديد لتنفيذ وتمديد شبكات مياه في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، يخدم أكثر من 11 ألف مستفيد؛ وذلك في إطار عملها لزيادة نسبة تغطية شبكات المياه والمستفيدين منها في المحافظة.
وقالت الشركة: العقد يشمل تنفيذ مشروع شبكات بطول 95 ألف متر طولي، بقيمة بلغت نحو 33 مليون ريال، والمشروع سيكتمل خلال 24 شهرًا.
وأضافت: سيتم تنفيذ أكثر من 1900 توصيلة منزلية، ويخدم العقارات الواقعة في أحياء المحافظة، مثل حي آل بناحي، وسوق الواديين الشعبي، وحي آل ناجح، وحي آل دمام، وحي آل السر، بالإضافة إلى حي بني وهب.
وأكدت الشركة عزمها على المضيّ قدمًا في تحقيق مستهدفاتها للارتقاء بمستوى خدماتها، من خلال زيادة نسبة التغطية بشبكات المياه، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر مشروعاتها الجديدة.