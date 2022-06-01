المياه: ترسية عقد جديد للشبكات في أحد رفيدة بتكلفة 33 مليون ريال

كشفت شركة المياه الوطنية، عن ترسية عقد مشروع جديد لتنفيذ وتمديد شبكات مياه في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، يخدم أكثر من 11 ألف مستفيد؛ وذلك في إطار عملها لزيادة نسبة تغطية شبكات المياه والمستفيدين منها في المحافظة.