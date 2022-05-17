"المياه" تعلن ترسية 5 عقود جديدة في أبها تخدم أكثر من 362 ألف مستفيد

وكشفت الشركة أنها خصصت ثلاثة عقود لتنفيذ مشاريع شبكات مياه، بأطوال بلغت 351 ألف متر طولي، بقيمة 97 مليون ريال، مبينةً أن عدد المستفيدين منها سيتجاوز 362 ألف مستفيد بعد الانتهاء من تنفيذ أكثر من 20 ألف توصيلة منزلية، لخدمة العقارات الواقعة في أحياء النهضة، والهدير، والزهور، وسلطانة، والبديع، وقرى آل غليظ، والروضة والصحافة، وأريم، وشعبة الشيخ.