المياه و"المقاولين" تبرمان مذكرة تفاهم للتعاون في المقاولات

وقّعت شركة المياه الوطنية والهيئة السعودية للمقاولين اليوم مذكرة تفاهم للتعاون بين الطرفين في مجال ربط البيانات والاستشارات الإدارية المتخصصة، وتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات في البرامج البحثية ذات الاهتمام المشترك.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش منتدى المشاريع المستقبلية المقام بمدينة الرياض من 21 إلى 22 مارس 2022، وقعها كل من الرئيس التنفيذي (المكلف) لشركة المياه الوطنية نمر بن محمد الشبل، والأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين ثابت بن مبارك آل سويد، بحضور كبار موظفي الجانبين.
وأوضح الرئيس التنفيذي (المكلف) لشركة المياه الوطنية نمر بن محمد الشبل أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود الطرفين لدعم التعاون المشترك، وتفعيل التعاون مع المبادرات التي تخدم قطاع المقاولات والعاملين فيه، كما تسهم في معالجة المشكلات التي يواجهها قطاع المقاولات، والتعاون في مجالات تأهيل وتقييم المقاولين ومجال ربط البيانات وتبادل الخبرات والمعلومات المختلفة لديهما.
من جانبه، أوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين ثابت بن مبارك آل سويد أن مذكرة التفاهم ستسهم في نقل أفضل الممارسات، ومواكبة التقنيات الحديثة وتوطينها في مجال المقاولات.