المياه و"المقاولين" تبرمان مذكرة تفاهم للتعاون في المقاولات

وأوضح الرئيس التنفيذي (المكلف) لشركة المياه الوطنية نمر بن محمد الشبل أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود الطرفين لدعم التعاون المشترك، وتفعيل التعاون مع المبادرات التي تخدم قطاع المقاولات والعاملين فيه، كما تسهم في معالجة المشكلات التي يواجهها قطاع المقاولات، والتعاون في مجالات تأهيل وتقييم المقاولين ومجال ربط البيانات وتبادل الخبرات والمعلومات المختلفة لديهما.