النائب العام: الحج فريضة دينية يحظر فيه رفع الشعارات المذهبية والحزبية

وتفصيلاً، جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ "المعجب" بمناسبة تدشين نيابة أعمال الحج التي يتبعها (20) نيابة عامة متخصصة، تباشر مهامها الجزائية، ووجَّه خلال التدشين بزيادتها؛ لتصبح (27) نيابة؛ لتباشر الاختصاصات القضائية النيابية كافة، كالتحقيق، والادعاء العام، واستئناف الأحكام، والرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، بكوادر بشرية ذات كفاءة عدلية متميزة، وبخطط مؤسسية مُحكمة، وعملية تقنية متكاملة.