"النائب العام" يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بنجاح موسم حج هذا العام

وقال في تصريح خاص ل "سبق " بهذه المناسبة: إن حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -سددهما الله- وبالغ اهتمامهما وإشرافهما المباشر على خدمة الحرمين الشريفين والحجاج والزائرين، وما وفرته الحكومة من خدمات ومشروعات جديدة وما سخرته من إمكانات وجندته من طاقات بشرية وتقنية وفق منظومة أمنية وصحية وإنسانية، كان له بالغ الأثر وكبيره فيما تحقق من نجاح لحج هذا العام.