النائب العام: نظام الأحوال الشخصية نقلة نوعية في حوكمة العلاقات الأسرية وحمايتها

ونوه معاليه على أن المواد النظامية التي تم تشريعها في النظام جاءت شاملة وكافية لجميع التعاملات الخاصة في هذا الباب، وحفظت كل الحقوق، وراعت الواجبات فيه، كما عالجت آلية الخصومة وإنهاء العلاقة بطريقة تضمن إيجاد ضمانات حقوقية، وكذلك أولت أحوال الوصية والتركة وغيرها من الأحوال الشخصية ضمن منظومة إجراءات واضحة وشفافة ودقيقة، للوصول للعدالة المنشودة.