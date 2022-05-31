النائب العام ورئيس جامعة الملك سعود يوقعان مذكرة تعاون

وأكد المعجب أن هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات التدريبية وتأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك ومستمر يخدم كلا الطرفين، وتأتي في سياق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية بما ينعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع ويسهم في تعزيز الوعي القانوني والعدلي، في ظل التقدم الذي تشهده دولتنا في جميع المجالات بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة.