النائب العام ووزير العدل الجزائري يوقعان مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الجريمة

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون بين الجهازين العدليين، كما اطلّع وزير العدل الجزائري على عرض مرئي يظهر تشكيل واختصاصات النيابة العامة، والحوكمة الرقمية النيابية المتطورة التي تعتمدها النيابة العامة في معالجة القضايا الجزائية.