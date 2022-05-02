النائب العام يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر

رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك؛ داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليهما بموفور الصحة والعافية، وبمزيد من التوفيق والتمكين.