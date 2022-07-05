النائب العام يقف على أعمال الحج المقدَّمة لزوَّار المسجد النبوي الشريف

تفقَّد معالي النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أعمال الحج المقدَّمة لزوار المسجد النبوي الشريف لموسم حج هذا العام من خلال جولته لنيابة منطقة المدينة المنورة. وقد وقف خلال الجولة على سير العمل، والخدمات المقدَّمة لضيوف الرحمن، واطلع على خطة العمل وانسيابيته، وسرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بالحجاج.