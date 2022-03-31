النائب العام يلتقي نظيره السوداني ويستعرض سبل التعاون الثنائي

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، بمكتبه في جدة اليوم، النائب العام للسودان خليفة أحمد خليفة، وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون بين الجهازين العدليين.