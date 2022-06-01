"النحاس": تمثل عودة للعقلانية لدى صانعي القرار الأمريكي تجاه السعودية

كشف عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم النحاس، الهدف من الزيارات المتعاقبة للوفود الأمريكية إلى المملكة، والنوايا الأمريكية تجاه الخليج.
مشيرًا إلى أن ذلك يمثل عودة للعقلانية السياسية لدى صانعي القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن الهدف من هذه الزيارات الحفاظ على العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة على أعلى مستوى والمحافظة على تلك العلاقة الاستراتيجية التي بنيت على مدى 7 عقود، والاستيعاب الأمريكي للأهمية الاستراتيجية للمملكة على جميع المستويات الأمنية والدولية والسياسية والاقتصادية.
وقال خلال برنامج "هنا الرياض" عبر قناة الإخبارية: "هؤلاء المناديب الأمريكية الذين يأتون للمملكة يريدون إصلاح ما يمكن إصلاحه من التراجع الطفيف الذي حدث في العلاقات المرحلة الماضية، وإيصال رسالة إيجابية بأن ما حدث في المرحلة الماضية لم يكن إلا نتيجة أصوات حزبية قد تكون جمهورية أو ديمقراطية لم تستوعب التاريخ والمصالح بين البلدين".