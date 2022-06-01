"النحاس": تمثل عودة للعقلانية لدى صانعي القرار الأمريكي تجاه السعودية

وقال خلال برنامج "هنا الرياض" عبر قناة الإخبارية: "هؤلاء المناديب الأمريكية الذين يأتون للمملكة يريدون إصلاح ما يمكن إصلاحه من التراجع الطفيف الذي حدث في العلاقات المرحلة الماضية، وإيصال رسالة إيجابية بأن ما حدث في المرحلة الماضية لم يكن إلا نتيجة أصوات حزبية قد تكون جمهورية أو ديمقراطية لم تستوعب التاريخ والمصالح بين البلدين".