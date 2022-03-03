"النحوي": ولي العهد أحد أهم صناع التنمية بالعالم العربي والإسلامي رغم كل الهجمات عليه

أكد مسؤول العلاقات الخارجية بالتجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا الدكتور أحمد النحوي، أن الأمير محمد بن سلمان هو أحد أهم صناع التنمية في العالم العربي والإسلامي، رغم كل الهجمات التي تعرض لها خلال السنوات الأخيرة واستطاع تجاوزها.

وقال في تصريح خاص لـ"سبق"، إن مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع المجلة الأمريكية "أتلانتيك" مقابلة شاملة ومميزة أبانت عن طموحات سموه وإستراتيجيته لتطوير المملكة ومنطقة الخليج عموماً.

وبين "النحوي" أن المقابلة جسدت موقف المملكة المستقل عن أي أجندات في القضايا الدولية، واعتزاز سموه بالنموذج السعودي.

وأضاف: "تحدث سموه عن الجهود المبذولة لمكافحة الخطاب المتشدد وبيان خطر جماعة الإخوان وتعهد بأن الرؤية مستمرة ولن يوقفها أحد".

ولفت "النحوي" إلى أن السعودية اليوم متقدمة في أكثر من مجال بفضل سياساته وخططه الاقتصادية الطموحة التي ساهمت في تعدد مصادر الدخل غير النفطية.

وأكد أن المقابلة كانت ناجحة إعلامياً وسياسياً وحملت رسائل عظيمة تبين أن المملكة شهدت تحولاً كبيراً منذ سبع سنوات ولازالت سائرة على هذا النهج، فهي اليوم قطب اقتصادي وسياسي ورقم صعب في المعادلة الدولية.