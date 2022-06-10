"النحوي" يثمن موافقة خادم الحرمين على تنظيم مسابقة للقرآن الكريم والسنة النبوية بموريتانيا

قال رئيس التجمع الثقافي الإسلامي بجمهورية موريتانيا الإسلامية وغرب أفريقيا الشيخ محمد الحافظ النحوي، إن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تنظيم "مسابقة للقرآن الكريم والسنة النبوية" في جمهورية موريتانيا الإسلامية على مستوى دول غرب أفريقيا برعاية المملكة، يؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالقرآن الكريم والسنة النبوية التي هي دستور ومنهج المملكة.