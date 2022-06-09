"الندوة العالمية" تؤسس مستوصفًا طبيًّا جديدًا بإندونيسيا

ونوّه مدير مكتب الندوة في إندونيسيا (آنج سواندي وارجا)، بأن هذه المنطقة كانت في حاجة ماسة إلى هذا المستوصف؛ حيث يغلب على أهلها الاحتياج للرعاية الطبية، ولا توجد مراكز صحية قريبة منهم، ويوفر المستوصف الخدمات الأساسية مثل الكشف الطبي، وقسم التضميد، وقسم التحاليل والمرافق الأخرى الضرورية.