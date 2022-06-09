"الندوة العالمية" تؤسس مستوصفًا طبيًّا جديدًا بإندونيسيا

شرَع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في إندونيسيا، في تأسيس مستوصف طبي جديد في قرية (يوغياكرتا) بمدينة (بانتول) التي تبعد عن العاصمة جاكرتا بـ(585)كم.
جاء ذلك في حفل حاشد حضره عدد من المسؤولين والشخصيات العامة وأهالي المنطقة، الذين ثمّنوا جهود الندوة في هذه المبادرة الإنسانية للمجتمع.
ونوّه مدير مكتب الندوة في إندونيسيا (آنج سواندي وارجا)، بأن هذه المنطقة كانت في حاجة ماسة إلى هذا المستوصف؛ حيث يغلب على أهلها الاحتياج للرعاية الطبية، ولا توجد مراكز صحية قريبة منهم، ويوفر المستوصف الخدمات الأساسية مثل الكشف الطبي، وقسم التضميد، وقسم التحاليل والمرافق الأخرى الضرورية.
وأضاف أن الندوة تُسهم بجهودها في تقديم الرعاية الصحية للمجتمع الإندونيسي، عبر ما تُقَدمه من بناء وإقامة المستوصفات الصحية في العديد من المناطق النائية، وتسييرها للقوافل الطبية، ودعمها للمستشفيات بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وهو العمل الذي يحظى بثناء المسؤولين وإشادتهم.
وعبّر الأهالي عن فرحتهم الغامرة بهذا العمل الحيوي، وقدموا شكرهم وامتنانهم لله تعالى ثم إلى المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا؛ سائلين الله أن يديم عليها نعم الأمن والرخاء والاستقرار لما تقدمه من الأعمال الإنسانية الخيرة في كل مكان.