"الندوة العالمية" تضع حجر أساس دار أيتام جديدة في نيجيريا

وضع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي، حجر أساس دار أيتام جديدة داخل مركز الندوة التنموي بالعاصمة النيجيرية "أبوجا".
تخدم الدار أربع ولايات، وهي: النيجر، ونصاراوى، وأبوجا، وكوجي؛ حيث لا توجد بها أي دور أيتام لاستيعاب هذه الفئة من المجتمع.
وقال مدير مكتب الندوة هشام عبدالسلام: إن هذا المشروع يأتي في إطار تحقيق الرسالة الإنسانية والتعليمية للندوة.
وأضاف: تضمّ الدار مدرسةً وسكنًا للأيتام في المرحلة الثانوية للتعلم والإقامة وتلقي الرعاية اللازمة؛ لتأهيلهم لمستقبل أفضل ليسهموا في بناء مجتمعهم ووطنهم.
وثمّن "عبدالسلام" جهود المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا في دعم هذه المشروعات التنموية المفيدة للمجتمعات والتي تؤهل الأيتام لحياة كريمة وتنتشلهم من التشرد والضياع.