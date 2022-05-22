"الندوة العالمية" تقدم إغاثة عاجلة للمتضررين من الفيضانات في بوروندي

يُذكر أن الفيضانات في بوروندي أدت إلى نزوح العديد من السكان عن منازلهم في السنوات الأخيرة؛ بسبب التغيرات المناخية وارتفاع منسوب بحيرة تنجانيقا ثاني أكبر بحيرة في إفريقيا؛ مما أدى إلى تدمير المنازل وتشريد الأهالي.