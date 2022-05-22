"الندوة العالمية" تقدم إغاثة عاجلة للمتضررين من الفيضانات في بوروندي

قامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بتنفيذ مشروع توزيع السلال الغذائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات والأمطار من الأسر والأيتام والأرامل في منطقة بجمبورا بجمهورية بوروندي شرق إفريقيا؛ حيث أدت تلك الفيضانات إلى تشريد العديد من الأسر.
ونُفّذ البرنامج بالتعاون مع مكتب الدعوة الإسلامية في بوروندي، الذي أشاد بجهود الندوة العالمية والدور الرائد للمملكة العربية السعودية في العمل الإنساني خاصة في أوقات النكبات والنوازل.
يُذكر أن الفيضانات في بوروندي أدت إلى نزوح العديد من السكان عن منازلهم في السنوات الأخيرة؛ بسبب التغيرات المناخية وارتفاع منسوب بحيرة تنجانيقا ثاني أكبر بحيرة في إفريقيا؛ مما أدى إلى تدمير المنازل وتشريد الأهالي.