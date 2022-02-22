الندوة العالمية: يوم التأسيس تخليد لتاريخ المملكة واحتفاء بجذورها

أكدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي أن مناسبة يوم التأسيس تجسد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واهتمام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالاحتفاء بالعمق التاريخي والاعتزاز بالجذور الأولى للدولة السعودية منذ تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة قرون من الزمان.

ولفتت الندوة العالمية إلى أن ذكرى يوم التأسيس تأتي لتأكيد وإحياء مآثر وعراقة هذا الوطن، وتبرز العمق التاريخي الذي يعزز المسار الحضاري والرؤى المستقبلية للقيادة الرشيدة في عصرها الحاضر.

وأضافت: ذكرى يوم التأسيس تعكس معنى الوفاء للقيادة الكريمة التي حققت هذه الغاية، وتغلبت على التحديات والمصاعب وتحلت بالإرادة القوية والعزيمة الأبية لتوحيد هذا الوطن الكبير الذي لم يتخلَّ يوماً عن هويته واعتزازه بدينه وعقيدته، وأصبح شامخاً بين دول العالم بقيمه الدينية وسماحته واعتداله وحبه للخير والإحسان وسعيه للعدل ودعمه لكل ما يصب في مصلحة الإنسان في ظل الرؤية الواعدة الطموحة (2030) التي تقود المملكة نحو مستقبل مشرق في كل الميادين التي تؤسس للتطور والنهوض بعون الله وتوفيقه.