الندوة العلمية للتدابير الوقائية لجرائم البيئة تختتم أعمالها بأبها بعدد من التوصيات

دعت الندوة العلمية "التدابير الوقائية لجرائم البيئة وحرائق الغابات"، في ختام أعمالها اليوم الخميس، بمدينة أبها، إلى تشجيع دور المجتمعات المحلية وتبني مبادراتها البيئية ودعمها للإسهام في تحقيق سلامة البيئة وأمنها من خلال المشاركة المجتمعية الفاعلة.
عقدت الفعالية، خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو، برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع إمارة المنطقة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول".
وشارك فيها عدد من الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية، ومنسوبي وزارات الداخلية العربية والجامعات والمراكز البحثية والجهات ذات العلاقة.
وأوصت الندوة بتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول وتقديم الدعم الممكن، وخصوصًا للنامية منها في المجال البيئي وبالأخص الجرائم البيئية وحرائق الغابات للحد منها.
ودعت إلى تبني مفهوم الإدارة المتكاملة للغابات لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة بتفادي الجرائم البيئية وحرائق الغابات وفق التكامل والمنهجية التي طرحها أمير عسير في الجلسة الافتتاحية واعتبارها وثيقة من أوراق عمل الندوة.
وأكدت الندوة على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الدول التي تعاني من الجرائم البيئية وحرائق الغابات والاستفادة من الممارسات للاحتياج والمحددات.
وأوصت إلى تفعيل الدور الإعلامي وتوظيفه بمختلف وسائله وأدواته لتحقيق المستوى المطلوب المستهدف من الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع على المستويات (الرسمية، الاجتماعية، والقطاع الخاص)، والعمل على رفع مستوى الاهتمام في التحقيق في حوادث حرائق الغابات والجرائم البيئية؛ لتحديد مسببات صحيحة وواضحة تسهم في تجويد القرار، والعمل على خلق تناغم تام بين الجهات ذات العلاقة (الدفاع المدني، الأمن العام، الأمن البيئي، وزارة البيئة) فيما يتعلق باستلام الحوادث وبدء التحقيق منذ اللحظات الأولى وحتى نهاية الحادث.
كما أوصت بتوظيف التقنيات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) في التنبؤ بحرائق الغابات ومراقبتها، وتشكيل فرق عمل متخصصة ذات خبرة (وطنيةٍ/ قوميةٍ) في الدول التي تعاني من الجرائم البيئية وحرائق الغابات لاتخاذ خطوات عملية للحيلولة دون استمرارها. وكذا عقد ورش عمل على مستوى كل دولة؛ لبحث إمكانية الاسترشاد بهذه التوصيات ومراعاة الحلول ومعالجات وفقاً للظروف والمعطيات المحلية، وجعل التدابير الوقائية أولوية.
وأكدت الندوة في ختام أعمالها، أيضًا، على ضرورة إيجاد مقررات دراسية تعني بالتربية البيئية لترسيخ المفاهيم والمبادئ والسلوك البيئي لدى النشء، وتفعيل دور الجامعات والمراكز البحثية البيئية وفتح أقسام متخصصة في (علوم وتكنولوجيا الغابات)، واستحداث كراسي بحثية (لأبحاث حرائق الغابات)، وإقامة مسابقة (هاكثون) لإيجاد حلول عملية من شأنها الحد من حرائق الغابات والجرائم البيئة.
كما أكدت على أهمية التدابير الاستباقية للحد من الجرائم البيئية وحرائق الغابات ودورها الفاعل.