"النسر الأسمر" يتخذ من محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية ملاذًا آمنًا

يقيم النسر الأسمر في وسط وجنوب المملكة، ويعد ثاني أكبر النسور بعد النسر الأذون، إذ يبلغ طوله150-90 سم، وعرض جناحه بين 255-220 سم، ووزنه 11000-6000 غرام، يعشش في المنحدرات، والشقوق الصخرية، والكهوف الصغيرة العاليتين، ويبني عشه من الأغصان الجافة وأوراق الشجر والعشب، و يؤدي دوراً كبيراً في المحافظة على سلامة النظام البيئي عبر تغذيتهِ الجماعية التي تصل إلى 15 فرداً تطير لمسافات بعيدة، لتتجمع بإشارة جماعية على جثث الحيوانات النافقة كالجمال، والخراف، والماعز، والوعول، والغزلان، وهو بذلك يمنع من انتشار الأمراض والعدوى منها.