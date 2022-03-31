"النعمي" يفتتح الملتقى العلمي للإبداع والموهبة "جاهزون للمستقبل" بجازان

ورحب "أبو هادي" في بداية الملتقى بجميع المشاركين والحضور في الملتقى العلمي الأول للإبداع والموهبة، قائلاً: إن المملكة العربية السعودية وفي ظل قيادتها الرشيدة وخططها الحكيمة ومنها رؤية المملكة 2030 تسعى للصدارة عالميًا في مختلف المجالات متسلحة في ذلك بثقتها الكبيرة في أبنائها وبناتها من الموهوبين والموهوبات الذين ظهرت إبداعاتهم في مختلف التخصصات، بعد أن هيأت لهم كل سبل الرعاية والاهتمام، الأمر الذي دفعنا في تعليم جازان في الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2022 لإقامة هذا الملتقى العلمي الذي نؤمل عليه الكثير في مجال نشر ثقافة الموهبة والإبداع، ونقل وتبني التجارب الحديثة في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين والموهوبات، وفي تضافر الجهود لنشر ثقافة الموهبة والإبداع.