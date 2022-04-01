"النفيعي" يدعو لتقليل تكلفة البناء بتطبيق الطرق الحديثة
استضاف برنامج "يا هلا" الذي يقدمه المذيع مفرح الشقيقي، على قناة الخليجية سلطان النفيعي المختص في مجال البناء والتشييد، حيث تناولت الحلقة موضوع "كيف تبني بيتك بأقل تكلفة ممكنة" وذلك في ظل عدة مؤشرات في سوق البناء في المملكة.
وتناول "النفيعي" في حديثه للبرنامج العوامل العديدة التي حدثت خلال الفترة الماضية وأثرت على سوق البناء والتشييد منها تطبيق الكود السعودي الذي تم تطبيقه إلزامياً منذ يوليو 2021، كما أشار لارتفاع أسعار مواد البناء مما زاد من تكلفة البناء، بصورة عامة.
وقال "النفيعي" إن "على الشخص الذي يرغب في بناء منزله أن يحدد أولاً وقبل كل شيء مدى قدرته المالية على البناء، حيث تتحدد رغباته وفقاً لقدرته المالية"، مشيراً إلى أن يوليو 2021، يعد تاريخاً مفصلياً في سوق البناء السعودي لأنه شهد تطبيق كود البناء السعودي، حيث أصبح وفقاً لذلك البناء يتم بطريقة آمنة لأنه أصبح يتم تحت إشراف مكتب هندسي، بجانب التأمين على المباني السكنية، والتي أصبحت في مأمن من عملية الغش.
وأوضح أن أي مبنى يتم تقسيمه لثلاثة أجزاء وهي الأرض والهيكل الإنشائي والتشطيبات، مشيراً إلى أن الأرض تأخذ نحو 50%، من المبنى، أما الهيكل الإنشائي فيأخذ نحو 30% من قيمة التشطيبات.
وأضاف أن "أغلب التوفير يتم في التشطيبات منها السباكة التي تأخذ عدة أنواع وتختلف في أسعار موادها، أما الكهرباء فيمكن أن يتم فيها توفير لحد كبير، وذلك من ناحية تقليل عدد اللمبات وبالتالي تقليل عدد المفاتيح"، منتقداً كثرة عدد اللمبات في الغرفة الواحدة التي قد تصل إلى ست لمبات.
وأشار "النفيعي" إلى أن الأبواب أيضاً يمكن أن يشملها التوفير، فالكبير الحجم سعره مرتفع، وكذلك كلما قل حجم الشباك أدى ذلك إلى التقليل في تكلفة التشطيبات، وفي البناء، وكذلك الرخام فهو أغلى من السيراميك، والأخير فيه توفير، وكذلك يمكن التوفير في نوعية التكييف ليكون رخيصاً مع الجودة.
وقال سلطان النفيعي إن "المساحات الكبيرة للمنزل تكلف أكثر حيث يمكن أن تكون مساحة البيت 300 متر مربع، لكنه مبني بطريقة حديثة أفضل من مساحة تكون ما بين 500 إلى 700 متر مربع، لأن في الأول تقليل في تكلفة البناء إذا تم استغلال المساحة بطريقة سليمة وذلك بتطبيق الطرق الحديثة للبناء".