"النفيعي" يدعو لتقليل تكلفة البناء بتطبيق الطرق الحديثة

وقال "النفيعي" إن "على الشخص الذي يرغب في بناء منزله أن يحدد أولاً وقبل كل شيء مدى قدرته المالية على البناء، حيث تتحدد رغباته وفقاً لقدرته المالية"، مشيراً إلى أن يوليو 2021، يعد تاريخاً مفصلياً في سوق البناء السعودي لأنه شهد تطبيق كود البناء السعودي، حيث أصبح وفقاً لذلك البناء يتم بطريقة آمنة لأنه أصبح يتم تحت إشراف مكتب هندسي، بجانب التأمين على المباني السكنية، والتي أصبحت في مأمن من عملية الغش.