النقابة العامة للسيارات تعلن نجاح التجربة الميدانية للنقل الترددي

وأكد مدير عام النقل الترددي وترددية القطار من النقابة، المهندس بندر خالد شلضوم، أنه تم رصد دورتين لكل حافلة من جميع الجهات المشاركة لتلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات؛ حيث تمت جدولة انطلاق القوافل لقياس زمن دورة الحافلة بحسب خطة السير، وتوفير فِرَق من الموجهين للحافلات في جميع المسارات والمفارق، وفِرَق متكاملة من إدارة التشغيل؛ للاهتمام والاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر من حيث الإشراف على حركة الباصات لتقييم التجربة الميدانية على أرض الواقع تأهبًا لتحقيق تجربة نقل فريدة من نوعها تخدم ضيوف الرحمن وتلبي احتياجاتهم وفق خطط سير مدروسة.