"النقل المدرسي" بمحايل.. تعطل حافلات وغياب طلاب ومعاناة أولياء أمور ومطالبات بحلول عاجلة

"سبق" حاولت التواصل مع مسؤول الشركة بالمنطقة، إلا أن تحويله لجواله حال دون ذلك، لتتواصل مع مسؤول آخر بالشركة ذاتها، والذي أغلق الخط بمجرد تعريف الصحيفة بنفسها، ما جعلها تكرر الاتصال إلا أنه كان دون رد.