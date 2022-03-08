"النقل" تدشّن معدات تقنية جديدة لفحص وتقييم شبكات الطرق

وسيتم استخدام هذه المعدات التقنية الجديدة في مسح وتقييم الطرق، وتنفيذ مستهدفات حملة "نحو طرق متميزة آمنة" في عامها الثاني، التي أطلقها الوزير المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بهدف مسح وتقييم جميع شبكات طرق المملكة التي يتجاوز مجموع أطوالها أكثر من 73 ألف كم، وذلك لما تملكه هذه المعدات من تقنيات حديثة تُسهم في تطوير الطرق والارتقاء بها ورفع مؤشر جودتها، وخفض معدل الحوادث عليها، وفقًا لأرقى المعايير والمواصفات القياسية العالمية.