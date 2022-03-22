"النقل" تشدد على ضرورة التزام الناقل التعليمي بالشروط والتجهيزات الفنية

وأوضحت الهيئة أن اللائحة المنظمة حددت 3 أنواع للمركبات التي يمكن للمرخص استخدامها في النقل التعليمي وتشمل السيارات التي لا تقل مقاعدها عن 7 مقاعد ولا يزيد على 9 مقاعد، والحافلات الصغيرة التي لا تزيد سعتها على 15 راكباً، والحافلات الكبيرة التي تزيد سعتها على 15 راكباً، ولكل نوع من هذه المركبات شروط ومواصفات فنية وعمر تشغيلي محدد، كما أوضحت اللائحة عقوبات المخالفين لشروط وأحكام اللائحة، كممارسة النشاط دون ترخيص أو عدم حصول السائق على بطاقة تثبت أهليته وتسمح له بمزاولة هذا النشاط.