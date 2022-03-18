"النقل" تفتح الحركة على الجسور بين مدينة الملك عبدالله الرياضية و"حمدانية جدة"

وأضاف: الطريق الرئيس على الجسور يتكوّن من ثلاث حارات في كل اتجاه، إلى جانب عدد من المحاور التي تخدمها الجسور، وتتكون من أربعة محاور: الأول من الشرق للغرب، والمحور الثاني من الغرب للشرق، فيما يمتد المحور الثالث من الجنوب إلى الشرق، والرابع من الشرق إلى الشمال، بالإضافة إلى 3 منحدرات وطريقي خدمة، مع تأهيل وتحسين طريق الحمدانية الرئيسي.