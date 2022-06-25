"النقل" تكمل فحص جميع الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة

ويهدف المختبر إلى رفع كفاءة الأداء، وتعزيز معايير الجودة، من خلال تطبيق معايير الاختبارات القياسية لمختلف مواد الطرق، ويسعى لتعزيز كفاءة التشغيل والأداء، وتوكيل الإجراءات بتطبيق الأنظمة الإلكترونية، وإجراء البحوث والدراسات لتطوير وتحسين مواصفات المواد؛ لتوفير نظام جودة متكامل يمتاز بالفعالية والكفاءة والاستدامة، ويواكب التطور التقني، ويضمن جودة الطرق التي تمثل رافدًا من روافد التنمية الاقتصادية.